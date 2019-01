Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de copii au fost raniti marti de un individ cu un ciocan la o scoala primara din Beijing, trei dintre minori prezentand rani serioase, vietile nefiindu-le insa puse in pericol, au transmis autoritatile locale, potrivit agentiei The Associated Press.

- Suspectul a fost retinut de politie si cazul este in curs de investigare, potrivit postului public de televiziune CGTN si West Fujian News. Citeste si Guvernul Marii Britanii acuza China ca intreprinde o ampla campanie de atacuri cibernetice Nu este deocamdata clar cati dintre oamenii…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 21 au fost ranite marti, cand un autobuz ai carui pasageri fusesera luati ostatici de un barbat inarmat cu un cutit a intrat in pietoni in sud-estul Chinei, au anuntat mass-media oficiale, informeaza AFP si dpa preluate de Agerpres. Suspectul a…

- Un numar de 14 copii de la o gradinita din metropola chineza Chongqing (vest) au fost raniti vineri intr-un atac cu cutit, a anuntat politia locala, relateaza dpa. O femeie de 39 de ani a fost...