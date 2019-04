Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit duminica seara, pe Coasta de Azur, pe presedintele chinez Xi Jinping, facand apel la "un multilateralism puternic" intr-un moment in care omologul sau isi promoveaza pe parcursul mini-turneului sau european ambitiosul program economic 'Noul drum al…

- Avertismentul lui Trump vine in urma reticentelor europenilor de a relua negocierile comerciale transatlantice. Parlamentul European nu reusestein acest moment sa se puna de acord in acest dosar. Jumatate din eurodeputatii actualului PE , reprezentandtari foarte interesate sa nu le fie blocat in vreun…

- Ministerul de Finanțe al Franței va prezenta în cursul acestei saptamâni proiectul de lege pentru taxarea giganților tech cu un procent de 3% pentru comisioanele obținute de companii din intermedierea de vânzari prin publicitate și prin comercializarea datelor utilizatorilor, informeaza…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut, miercuri, cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa audierile de marti pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit 26 de voturi,…

- Camioane cu barbati, femei si copii la bord au parasit miercuri ultimul ”buzunar” al rezistentei gruparii Statului Islamic (SI) in estul Siriei, o evacuare care apropie fortele arabo-kurde sustinute de Washington de asaltul final, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Slovacia va comemora…

- Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita avize motivate catre Cipru, Franta, Irlanda si Romania pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica transpunerea integrala in legislatia nationala a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentara (Directiva privind transferabilitatea pensiilor,…

- Explozia puternica a fost provocata de o scurgere de gaze, din primele informații. Deflagrația a avut loc in arondismentul 9 din capitala Franței, iar numeroase echipaje au intervenit la fața locului. Cel puțin 15 persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, deflagrația a fost atat…