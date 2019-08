Stiri pe aceeasi tema

- Atentatul cu vehicul capcana, revendicat de talibani, s-a soldat miercuri dimineata cu cel putin 14 morti si 145 de raniti, in majoritate civili, in vestul capitalei afgane Kabul, au informat autoritatile, prezentand un bilant reactualizat, scrie agerpres.ro.

- Agentia de presa DPA consemneaza un bilant de cel putin 34 de morti in acest incident in provincia Farah din vestul Afganistanului. 'In aceasta dimineata, in jurul orei 06:00 (01:30 GMT), un autobuz care circula intre Kandahar si Herat a sarit in aer in urma impactului cu o bomba amplasata…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters, citat de Agerpres. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul sinucigaș comis in apropierea Universitații Naționale de Aparare Marshal Fahim din capitala Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin șase persoane.