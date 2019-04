Atac cu bombă într-o piaţă plină de oameni: sunt cel puţin 16 morţi Cel putin 30 de persoane au fost ranite in explozia din orasul Quetta, capitala regiunii bogata in resurse Baluchistan, au informat oficialii. Atacul a avut loc dupa ce timp de cel putin un an violentele impotriva minoritatii Hazara s-au rarit semnificativ in Baluchistan, desi au mai avut loc evenimente izolate. Explozia a avut loc in piata de legume si fructe Hazar Ganji. „Putem sa confirmam 16 martiri, opt dintre ei facand parte din comunitatea Hazara, alti care lucrau aici iar o persoana face parte din Forta Politieneasca de frontiera", a declarat un oficial al politiei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au ucis 36 de membri ai forțelor de securitate și au preluat controlul asupra mai multor puncte de control din districtul Bala Murghab. Atacul a inceput in noaptea de miercuri spre joi și era inca in desfașurare joi seara, a anunțat guvernatorul din Bala Murghab.De asemenea, forțele…

- Aproximativ un milion de algerieni au ieșit în strada, vineri, în capitala Alger, pentru a cere demisia președintelui Abdelaziz Bouteflika, conform datelor furnizate de forțele de ordine de la fața locului, aceasta fiind cea mai mare manifestație de la declanșarea protestelor în aceasta…

- Administrația președintelui Nicolas Maduro i-a oferit ambasadorului Germaniei la Caracas, Daniel Martin Kriener, 48 de ore sa paraseasca Venezuela, in urma unor acuzații privind ingerințe in afacerile interne ale Venezuelei, relateaza BBC, conform Mediafax.Guvernul de la Caracas a emis miercuri…

- Ministerul german de Externe a anuntat ca exista in prezent cel putin noua tari, plus Tunisia, care ar putea fi adaugate pe o lista cu asa-zise tari de origine sigure, ceea ce inseamna ca solicitanti de azil proveniti de acolo au putine sanse de a ramane in Germania si ei pot fi expulzati, relateaza…

- Statele Unite ofera o recompensa de pana la un milion de dolari pentru informatii cu privire la unul dintre fiii fostului lider Al-Qaeda, Osama Bin Laden, scrie BBC, informeaza News.ro.Citește și: Huawei pledeaza nevinovata la acuzațiile de furt comercial de la o companie americana Hamza…

- Un atac al gruparii jihadiste nigeriene Boko Haram impotriva orasului Rann, la inceputul acestei saptamani, s-a soldat cu cel putin 60 de morti, potrivit Amnesty International, care a realizat o ancheta in regiune, relateaza AFP.''Cel mai sangeros atac al Boko Haram impotriva Rann - oras in…

- Peste 100 de oameni au murit in urma unui atac cu mașina capcana comis de talibani in provincia Maidan Wardak din Afganistan. Atacul a țintit o baza militara. "Primele informații ne arata ca peste 100 de oameni au murit in urma exploziei produse in interior centrului de antrenamente militare", a transmis…

- Peste 90 de persoane au fost ranite in atacul din apropierea complexului Green Village, ce gazduieste mai multe companii internationale si organizatii de caritate, in estul Kabulului. Zabihullah Mujahid, un purtator de cuvant al militantilor islamisti, a declarat ca combatantii talibani sunt responsabili…