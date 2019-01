Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise si 77 au fost ranite in urma unui atac cu bombe care a avut loc intr-o catedrala romano-catolica din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza BBC si agentia Reuters. Atacul a avut loc pe Insula Jolo. Prima bomba a explodat chiar in timpul slujbei de…

- O bomba amplasata intr-o masina a explodat marti la o academie de politie din Bogota, Columbia. Cel putin 10 persoane au fost ucise si peste 50 ranite, in cel mai sangeros atac care a avut loc la Bogota de cand guvernul a incheiat un armistitiu cu grupul rebel marxist Fortele Armate Revolutionare din…

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press, scrie Mediafax.Bomba a fost gasita in apropiere de ghiseul de bagaje la intrarea…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite marti, intr-un atac comis impotriva Ministerului Afacerilor Externe de la Tripoli si calificat drept "terorist" de autoritatile libiene, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii al acestei tari, informeaza AFP si dpa. …

- Atentat terorist in ziua de Craciun. Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite.foto Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite marti, intr-un atac comis impotriva Ministerului Afacerilor Externe de la Tripoli si calificat drept „terorist” de autoritatile…

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 40 de morti si 60 de raniti Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP. Cel putin 40…

- Cel putin 43 de persoane, printre care 36 de membri ai familiilor unor jihadisti ai gruparii Stat Islamic SI , au fost ucise sambata in lovituri aeriene atribuite coalitiei internationale conduse de SUA, in estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , transmite AFP, scrie…

- Cel putin trei persoane au fost ucise luni si alte opt ranite in capitala afgana Kabul intr-o explozie produsa in apropiere de un protest la care participau sute de oameni, informeaza AFP si Efe, potrivit Agerpres.Potrivit Ministerului de Interne, explozia a avut loc in apropierea unui liceu…