Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de rang inalt a fost ucis și alți doi au fost raniți, sambata, 5 ianuarie, in explozia unui dispozitiv pe care fortele de securitate l-au identificat si au incercat sa-l dezmembreze in fata unei biserici copte din Cairo. Explozia s-a produs in orasul Nasr, la periferia orasului Cairo, potrivit…

- Doi turisti vietnamezi au murit si 12 persoane au fost ranite, vineri, intr-un atac cu bomba asupra autobuzului in care se aflau, in apropierea piramidelor de la Gizeh, in Egipt, a anuntat Ministerul de Interne de la Cairo, relateaza AFP si Reuters.

- O explozie produsa in apropierea unei biserici din Atena s-a soldat cu doi raniti joi dimineata, a declarat un purtator de cuvant al politiei elene la postul de televiziune de stat ERT, informeaza dpa. Niciunul dintre cei doi barbati raniti, ...

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 60 raniti intr-un atac sinucigas intr-o sala de petreceri din Kabul, unde se aflau peste o mie de clerici musulmani. Este cel mai grav atentat din ultimele luni din Afganistan.

- Un tragic accident rutier a avut loc azi noapte pe centura orașului Drobeta Turnu Severin, la intersectia cu drumul spre Cerneti. Doi tineri, care urmau sa faca nunta pe 10 noiembrie, sunt in stare grava, fetița lor de 8 luni ...

- Incidentul a avut loc in Arad, pe pasajul rutier care leaga centrul orasului de cartierul Micalaca. Purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca un autoturism in care se aflau patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani, a cazut de pe pasaj. Masina se…

- Incidentul s-a produs in jurul orei locale 19.00, ora la care statia este de obicei foarte aglomerata. Unul dintre fanii rusi a suferit o amputare partiala a piciorului. Statia de metrou a fost inchisa. Gazzetta scrie ca multi suporteri erau in stare de ebrietate si au inceput sa sara pe scara rulanta,…

- Cel putin 17 oameni au murit si peste 120 au fost raniti dupa deraierea unui tren in estul Taiwanului, informeaza duminica agentiile dpa, EFE si Reuters. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciAdministratia Cailor Ferate Taiwaneze a anuntat intr-un comunicat citat de dpa…