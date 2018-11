Femeia a suferit rani grave atunci cand o incarcatura a explodat intr-un cimitir din Buenos Aires, au explicat surse din politia argentiniana.

''Victima este in stare grava, are arsuri grave si si-a pierdut trei degete de la o mana, suferind si alte rani'', a declarat Alberto Crescenti, director al Emergency Medical Attention System (SAME), pentru canalul de televiziune Todo Noticias.

Incarcatura a explodat in apropierea mausoleului lui Ramon Falcon, un fost comandant al politiei argentiniene ucis in 1909 de catre un anarhist. Dupa cateva ore, o geanta in care se afla o bomba…