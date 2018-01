Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti in atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. Primarul orasului…

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Trei politisti au fost ucisi iar alti 14 au fost raniti, sambata, intr-un atac cu bomba comis asupra unui comisariat de politie din Barranquilla, oras portuar din nordul Columbiei, atac atribuit de autoritati traficantilor de droguri, relateaza AFP.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza...

- Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz Botero. „Credem ca poate fi o razbunare a grupurilor", a spus Botero, pentru postul Caracol Radio, facand referire la bandele de crima organizata…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba, intr-o localitate din Columbia. Atacul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite intr-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvant al autoritatilor…

- Un reprezentant al Politiei a precizat ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta, iar, in urma exploziei produse de aceasta, trei persoane au murit si alte 19 au fost ranite. "Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a reprezentantul…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma unei explozii provocata de o bomba ce a avut loc intr-o piata din orasul Yala, Thailanda, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul postului France 24.

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Șapte elevi au fost raniți cu un topor vineri de un coleg de-al lor, înainte ca acesta sa încerce sa se sinucida. A aruncat și un cocteil Molotov în școala. Incidentul șocant s-a petrecut în Siberia, Rusia. Doi dintre elevi au fost raniți grav. …

- Explozie puternica in orașul suedez Malmo. O bomba artizanala a fost detonata in fața unei secții de poliție.Fațada cladirii și cateva automobile au suferit stricaciuni, insa, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- Au trecut trei ani de la accidentul din ziua de duminica, 4 ianuarie 2015, in care, pe o vreme cainoasa, au murit doi politisti din Harsova, judetul Constanta.Este vorba despre doi politisti din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturi Constanta.Unul dintre ei era Sorin Radulescu, seful Postului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar din primele cercetari a rezultat ca acestea s-au ciocnit frontal, in urma unei depasiri riscante efectuate de catre unul…

- Un polițist a murit in timp ce alți patru au fost raniți. De asemenea doi civili au fost raniți intr-un incident care s-a petrecut, luni, intr-o suburbie a orașului american Denver. UPDATE 19.10: Potrivit șerifului comitatului Douglas, un polițist a fost impușcat mortal și alți patru au fost raniți…

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat ca au vazut pe cineva fugind de la locul exploziei.Experti criminalisti si in explozibili au inspectat vineri noaptea ramasitele vehiculului. Politia nu a dat niciun indiciu cu privire la motivul posibil al deflagratiei.

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in judetului Mehedinti. Se pare ca printre cele opt persoane, doi sunt copii. Raniții au fost spitalizați. In accident ar fo fost implicat un microbuz, o masina si o autoutilitara. Politisti fac cercetari…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Doliu în lumea sportului! Un jucator de fotbal a murit sâmbata în timpul unui meci care a avut loc în localitatea Villarrobledo din Spania. Fotbalistul facea parte din echipa El Rayo San Anton. Sportivului i s-a facut rau în timp ce se afla…

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizand ca nu exista victime printre fortele internationale, relateaza News.ro.

- Un atac cu bomba la o biserica metodista din Pakistan a ucis cel puțin opt oameni. Cateva zeci de persoane sunt ranite. Oamenii inarmați, purtand veste explozobile, au incercat sa intre in biserica. Daca nu ar fi fost opriți la intrare, cei doi atacatori ar fi putut provoca moartea a sute de oameni,…

- O explozie s-a produs in apropierea unui terminal de gaz de langa Viena. Bilanțul anunțat de poliție: un mort și 18 raniți. Inițial, presa vorbea despre cel puțin 60 de raniți. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 9.00, respectiv 10.00 ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu. Autoritatile…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- Tanarul care a atacat vineri seara doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai cu o bata si a fost impuscat de oamenii legii, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita, unde fusese operat, dupa ce ajunsese aici cu o plaga impuscata in zona abdomenului, o plaga impuscata in zona coapsei si…

- Tanarul de 25 de ani, care a atacat vineri seara doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai cu o bata si a fost impuscat de oamenii legii, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita, unde a fost operat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost ranit vineri seara in orașul Sangeorz-Bai, din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce a atacat o patrula de polițiști care se afla in misiune la o intervenție, in incident fiind ranit și unul dintre oamenii legii. Potrivit IGPR, patrula de poliție din orașul Sângeorz-Bai…

- O persoana si a pierdut viata intr un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, in apropiere de municipiul Sfantu Gheorghe, iar alte patru au fost ranite, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin…

- Un barbat de 43 de ani din suburbia capitalei Gratiești a ajuns la poliție, dupa ce a taiat un copac din parcul situat pe str. Dimo din sectorul Rașcani al Chișinaului. Acesta a fost denunțat la poliție de catre un trecator care a vazut ce facea barbatul in parc și a telefonat la 902. Sosiți la fața…

- Albania se confrunta cu inundații devastatoare, provocate de ploile torențiale. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost ranite, din cauza puhoaielor. Totodata, in țara s-au inregistrat pagube importante, relateaza AFP și Euronews. Aproximativ 314 case au fost complet distruse in urma inundațiilor…

- O persoana a murit si alte 32 au fost ranite dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire de apartamente din orasul spaniol Granada, au anuntat, sambata, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, citat de Mediafax.

- Cel puțin 235 de oameni au murit in urma unui atentat cu bomba intr-o moschee din Egipt, Guvernoratul Sinaiul de Nord. Moscheea era plina cu credincioși, care se rugau in timpul liturghiei de vineri.

- In mesajul facut public pe pagina sa de socializare, vedeta il roaga pe iubitul sau, care este finul lui Leo de la Strehaia, sa o ierte, informeaza Romania TV. "Am fost retinuta de politie, 48 de ore. Motivul este ca i-am luat masina lui Cristi Marin. Citeste si Cum arata acum prima sotie…

- Un grav accident s-a produs marti dimineata la intersectia dintre DN39 si A4, in judetul Constanta. Conform primelor date sunt implicate doua autoturisme, iar o persoana a decedat. La interventie ia parte si elicopterul SMURD.

- Klaus Iohannis a ajuns președintele Romaniei. A trecut deja de jumatatea mandatului și lucrurile de la inceput s-au cam uitat. Pentru publicul larg, pentru ca in culise abia acum incep sa se plateasca cu adevarat polițele pentru ”jocurile murdare” din trecut.Guvernul primeste o noua LOVITURA:…

- Miercuri dupa-masa, pe Drumul Județean 792 A, intre localitațile Nojorid și Tinca, a avut loc un accident mortal. Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune frontala in apropiere de Miersig, potrivit bihon.ro. In urma impactului…

- O explozie a avut loc la sfarsitul lunii octombrie intr-o galerie din mina Uricani. Trei mineri raniti au fost scosi la suprafata cu rani, un al patrulea miner fiind gasit mort in subteran. Din pacate, insa, un miner din cei raniti a decedat joi, 9 noiembrie. Citeste si Detalii socante din…

- O explozie a avut loc la sfarsitul lunii octombrie intr-o galerie din mina Uricani. Trei mineri raniti au fost scosi la suprafata cu rani, un al patrulea miner fiind gasit mort in subteran. Din pacate, insa, un miner din cei raniti a decedat joi, 9 noiembrie. Citeste si Detalii socante din…

- Tragedie intr-o scoala primara din orasul Sydney, din Australia. Doi copii de opt ani au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce o masina a intrat in institutia de invatamant. In momentul accidentului, in clasa se aflau 24 de elevi si o profesoara.

- Un tanar de 24 de ani care s-a urcat baut la volan si a provocat un dezastru pe Drumul National 66. A scapat masina de sub control si a lovit frontal un alt autoturism: un alt tanar a murit, iar cinci oameni au fost raniti.

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- O persoana a decedat si alte trei au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica seara pe DN 2C Buzau-Slobozia, pe raza localitatii Caldarusanca, a informat Inspectoratul de Politie...

- La data de 31.10.2017, polițiști ploieșteni din cadrul Secției nr. 3 au depistat un prahovean de 41 de ani, din comuna Pacureți, condamnat de Judecatoria Ploiești la doi ani de inchisoare, pentru savarșirea infractiunii de furt calificat. A fost condus la sediul sectiei de politie, unde i-a fost intocmit…