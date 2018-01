Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Peste 60 de oameni au murit, iar alți 150 sunt raniți, in urma unui atac cu bomba in capitala Afganistanului, Kabul. Bomba a fost ascunsa intr-o ambulanța, care a explodat intr-o zona din apropierea mai multor ambasade straine și cladiri ale guvernului, scrie euronews.com.

- O explozie puternica a avut loc, sambata, in capitala Afganistanului, Kabul, intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Este cel mai grav incendiu care are loc in Coreea de Sud in ultimii zece ani, iar bilanțul victimelor ar putea crește in continuare, intrucat mai multe dintre persoanele ranite sunt in stare critica.

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite intr-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvant al autoritatilor…

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- O bomba ascunsa intr-o motocicleta a explodat luni intr-o piata din Yala, provincia sudica a Thailandei. In urma atacului si-au pierdut viata trei persoane iar 18 au fost ranite, relateaza Reuters.

- Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel ca autocarul…

- Explozie puternica in orașul suedez Malmo. O bomba artizanala a fost detonata in fața unei secții de poliție.Fațada cladirii și cateva automobile au suferit stricaciuni, insa, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Bilantul victimelor dublului atentat sinucigas, produs luni in centrul Bagdadului, a crescut la 26 de morti, in majoritate lucratori zilieri, acesta fiind cel de-al doilea atac de acest tip in...

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Potrivit APADOR-CH, Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, a fost ridicat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la politie si agresat deoarece nu a vrut sa se legitimeze, iar cazul a ajuns la CEDO in 2013. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Atentat TERORIST de UTLIMA ORA. Noua morti si numerosi raniti. ISIS revendica atacul Statul Islamic revendica atacul asupra unei biserici copte, soldat cu noua morti . Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Doi tineri și-au pierdut viața in noaptea de vineri spre sambata intr-un teribil accident de circulație petrecut pe un drum județean din Mehedinți. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere. In data de 22 decembrie, la ora 23,00, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna…

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranite, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne.…

- Cel puțin 15 ofițeri au fost uciși joi într-un atac întreprins asupra Academiei de Poliție din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat în polițist, au anunțat oficiali somalezi, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Accidentul s-a produs intre Borsec și Tulgheș. Microbuzul care transporta 20 de persoane a derapat, a lovit un stalp și s-a rasturnat. Doua persoane au fost declarate decedate - un barbat și o femeie. 11 persoane au fost ranite.

- Tanarul care a atacat vineri seara doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai cu o bata si a fost impuscat de oamenii legii, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita, unde fusese operat, dupa ce ajunsese aici cu o plaga impuscata in zona abdomenului, o plaga impuscata in zona coapsei si…

- Atacul din Republica Democrata Congo (RDC) asupra unei baze a Castilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu "15 morti si cel putin 53 de raniti", a anuntat vineri, intr-o declaratie, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP, citata de Agerpres. Un precedent bilant indica 14 morti. In…

- Un barbat a fost ranit vineri seara in orașul Sangeorz-Bai, din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce a atacat o patrula de polițiști care se afla in misiune la o intervenție, in incident fiind ranit și unul dintre oamenii legii. Potrivit IGPR, patrula de poliție din orașul Sângeorz-Bai…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Cei cinci cetateni români raniti în accidentul rutier produs în cursul zilei de 25 noiembrie 2017, în raza localitatii Szolnok-Ungaria, au fost transportati la o unitate medicala din proximitate, pentru

- Cei doi barbati suspectati ca au injunghiat mortal un barbat din judetul Calarasi si au ranit-o pe sotia acestuia sunt cautati de oamenii legii, informeaza HotNews.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Calarasi, au fost mobilizati zeci de ...

- Atentat sangeros in Egipt, unde cel putin 184 oameni au murit dupa detonarea unei bombe langa o moschee, informeaza Digi 24.Atacul s a petrecut in Peninsula Sinai, zona in care au loc frecvent atacuri ale gruparii teroriste Stat Islamic.Potrivit martorilor, dupa detonarea bombei, mai multi suspecti…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- IMAGINI CUTREMURATOARE: Cel putin 400 de morti si peste 2.500 de raniti in urma unui cutremur de 7,3 grade Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs la granita dintre Iran si Irak, bilantul aratand ca cel putin 400 de persoane si-au pierdut viata, iar alti peste 2.800 de oameni au fost raniti. Echipele…

- Un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, au anuntat autoritatile...

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- Opt oameni au fost ucisi si peste 10 au fost raniti dupa ce soferul unui camion a intrat pe o pista destul de circulata de biciclete, a anuntat primarul orasului New Yor, De Blasio. Suspectul, care dupa ce a intrat in multime si apoi a lovit un alt vehicul a fost impuscat de politie in abdomen, a facut…

- Mai multe focuri de arma au fost trase in Manhattan, dupa ce un camion a intrat pe o pista de biciclete lovind mai multe persoane, dupa care soferul masinii a coborat din masina tinand ceea ce parea a fi o arma, iar Politia l-a &ici...