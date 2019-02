Atac cibernetic. Ținta: campania electorală Armata SUA a blocat accesul Internet al unei entitati cibernetice ruse care a incercat sa influenteze campania electorala premergatoare scrutinului parlamentar american din 2018, afirma oficiali americani, in ceea ce pare a fi un avertisment ca operatiunile de acest Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

