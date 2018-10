Functionarea retelei a fost suspendata si lansata o investigatie, a anuntat jurnalistilor purtatorul de cuvant al acesteia, Janis Palkavnieks. Autorii atacului si intentiile lor precise nu au fost identificate deocamdata.



"Ne asteptam la asemenea incidente in ziua alegerilor", a declarat seful diplomatiei de la Riga, Edgars Rinkevics, pentru agentia LETA. "Autoritatile sunt pregatite pentru astfel de cazuri si o ancheta asupra atacului cibernetic a fost deja deschisa", a adaugat el, potrivit Agerpres.



Utilizatorii retelei Draugiem.lv, cunoscuta ca Frype.com in tarile vecine,…