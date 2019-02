Atac cibernetic. O bancă și-a suspendat activitatea Un atac cibernetic major a cauzat suspendarea pentru intreaga zi a activitatii celei de-a doua mari banci din Malta, ceea ce provocat un adevarat haos in randul clientilor, transmite dpa. Toate functiile 'Bank of Valletta' - sucursale, automate de cash, mobile banking si chiar servicii e-mail - au fost suspendate, iar website-ul bancii nu a mai putut fi accesat. Intr-un comunicat, 'Bank of Valletta' a asigurat clienții ca banii lor și conturile ''nu sunt in niciun caz afectate sau compromise'' si face eforturi pentru reluarea serviciilor normale cat mai curand posibil. Care a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

