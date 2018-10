Stiri pe aceeasi tema

- Calculatoarele Primariei Sector 1 au fost atacate de hackeri in seara de miercuri, echipamentele fiind acum scoase din uz. Hackerii au cerut o recompensa in bitcoin. Procurorii DIICOT au demarat ancheta.

- Dan Tudorache, edilul sectorului 1, susține ca activitatea primariei pe care o conduce este blocata in prezent din cauza unui atac cibernetic, solicitandu-le cetațenilor, daca nu a probleme urgente, sa mearga la primarie incepand de marți, cand problema sistemului informatic ar urma sa fie rezolvata.Citește…

- Primaria Sectorului 1 a fost victima unui atac al hackerilor, iar activitatea este paralizata in acest moment. Toate calculatoarele sunt blocate in urma unui atac cibernetic derulat joi, a precizat primarul Daniel Tudorache. Edilul a facut dezvaluirea la inceputul ședinței Consiliului Local de vineri,…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Daniel Florea, este acuzat de liberali de comportament abuziv, de neluare a masurilor care se impuneau in mai multe situații și care ar fi dus la adevarate tragedii, dar și de cheltuieli enorme din banii publici.Președintele PNL Sector 5, Cristian Olteanu,…

- Dupa zeci de ani in care construcțiile provizorii au transformat vechea piața de legume și fructe Big Berceni, intr-un bazar fara o arhitectura coerenta, Primaria Sectorului 4 a finalizat proiectul care vizeaza modernizarea, extinderea și desființarea parțiala a construcțiilor din Ansamblul Piața Agroalimentara…

- Primaria Sectorului 1 premiaza elevii de la Clubul Copiilor Sector 1 care au inregistrat rezultate deosebite in anul școlar 2017-2018, precum și pe profesorii acestora. La propunerea Primarului Dan Tudorache, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, in ședința de ieri, acordarea de stimulente financiare…

- Anul școlar 2018-2019 a inceput in Sectorul 1 cu școli reabilitate și modernizate și cu o oferta educaționala completa și atractiva. Gradinițele, școlile și liceele din Sectorul 1 și-au primit elevii in cele mai bune condiții. "In Sectorul 1 sunt cele mai cautate unitați școlare din București datorita…

- ”La ora 18:00, am intalnire cu Asociațiile de Proprietari, pentru ca vrem sa implementam un sistem precum cel din Primarie. Suntem cea mai digitalizata instituție din Romania, cea mai transparenta instituție din Romania, avem o hotarare din Consiliu conform careia este ilegala orice plata facuta…