- Pentru prima data dupa ce a demarat productia de gaze naturale la zacamantul Groningen in 1963, Olanda a devenit anul trecut un importator net de gaze naturale, informeaza Bloomberg. Olanda se alătură, astfel, statelor europene care sunt din ce în ce mai dependente de gazele naturale…

- Toate cele trei nationale au coborat cate o pozitie, Austria de pe 22 pe 23, Senegal de pe 23 pe 24 si Romania, de pe 24 pe 25. Aceasta situatie este cauzata de prestatia buna a Iranului la Cupa Asiei, aceasta reprezentativa urcand nu mai putin de sapte locuri, de pe 29 pe 22. Cea mai mare…

- Dupa eșecul din semifinala cu Danemarca, naționala Franței s-a impus în fața Germaniei în finala mica a Campionatului Mondial de handbal masculin, scor 26-25, și a obținut a 11-a medalie din ultimele 14 ediții de CM. Nikola Karabatic a fost eroul francezilor, reușind golul decisiv în…

- Spania și Suedia au câștigat partidele disputate pentru locurile 5-8 la Campionatul Mondial de handbal masculin din Germania și Danemarca. Ibericii au învins Egiptul și au terminat competiția pe locul al șaptelea, în timp ce scandinavii au trecut de Croația și au obținut poziția a…

- Campionatul Mondial de handbal masculin 2019, a 26-a ediție, se desfașoara intre 10 și 27 ianuarie, in Germania si in Danemarca. Competiția se vede la DigiSport și la Telekom. Romania a ratat calificarea la turneul final, fiind eliminata in faza play-off de Macedonia (24-32 si 26-25). CLASAMENTE, AICI.…

