Atac cibernetic în Parlament. Toate parolele, schimbate Parlamentul Australiei a dezvaluit vineri ca securitatea sistemului sau informatic a fost compromisa in timpul unui 'incident' a carui natura nu a fost precizata, dar care face obiectul unei anchete, informeaza AFP si dpa. 'In urma unui incident de securitate asupra retelei informatice a Parlamentului, au fost luate o serie de masuri pentru a proteja reteaua si pe utilizatorii sai', au anuntat autoritatile intr-un comunicat. Responsabili ai Parlamentului au refuzat sa precizeze natura acestei intruziuni, dar au subliniat ca deocamdata nimic nu arata ca datele ar fi fost compromise. 'Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

