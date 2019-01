Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au fost intampinați de jandarmi care nu le-au acordat accesul. Interesant este ca protestatarii #Rezist au purtat ”veste galbene”, la fel ca deja celebrii manifestanți din Franța. Printre protestatari se numara și Malin Bot sau Marian Ceaușescu, prezenți mereu la asemenea acțiuni. Ambii…

- Cu toate acestea, alegerea lui Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ca succesor al Angelei Merkel la conducerea CDU ridica importante semne de intrebare despre modul in care Germania se va adapta la sistemul politic partid din ce in ce mai fragmentat. Numarul tot mai mare de guvernari ale unor coaliții…

- ”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa…

- "De 1 Decembrie, venim in Piata Victoriei sa strigam doua lucruri: La multi ani, Romania! si Demisia! Aceasta tara merita mai mult decat un Guvern incompetent si toxic, a carui unica misiune este sa il scape pe Liviu Dragnea de puscarie", mai arata cele doua comunitati. Anuntul a fost postat la o zi…

- Friedrich Merz, unul din principalii candidati la succesiunea Angelei Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a declarat ca este pregatit sa atace partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) si sa smulga jumatate din votantii acestei formatiuni, transmite dpa. …

- Viorica Dancila va fi prezenta la „Ora prim-ministrului”, in plenul Camerei Deputatilor, de la ora 10.00, la cererea deputatilor PNL. Aceasta va trebui sa le raspunda parlamentarilor la intrebarile referitoare la modificarile aduse legilor justitiei, la doar o zi dupa ce Parlamentul European a votat…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a salutat luni "dinamica" miscarilor de extrema dreapta inregistrata la alegerile regionale din Germania si municipale din Belgia, informeaza AFP. "Dinamica inregistrata de AfD in Bavaria si de Vlaams Belang in Flandra confirma o viitoare rasturnare a…

