Stiri pe aceeasi tema

- Datele personale ale unui numar de aproape 1.000 de nord-coreeni care s-au refugiat in Coreea de Sud au fost divulgate in urma piratarii unei baze de date apartinand agentiei insarcinate cu integrarea lor, a anuntat vineri Ministerul sud-coreean al Unificarii, relateaza Reuters.

- Grupul hotelier Marriott International a comunicat vineri ca baza de date pentru rezervari online a brandului Starwood a fost atacata cibernetic, fiind expuse datele a 500 de milioane de persoane, informeaza CNBC, conform Mediafax.Actiunile Marriott au scazut cu peste 5% imediat dupa acest…

- Grupul hotelier Marriott International a comunicat vineri ca baza de date pentru rezervari online a brandului Starwood a fost atacata cibernetic, fiind expuse datele a 500 de milioane de persoane, informeaza CNBC.

- Directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) Yukiya Amano a indemnat Coreea de Nord sa reprimeasca in tara inspectori care sa-i monitorizeze programul nuclear, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Phenianul a evocat in septembrie masuri de ”denuclearizare” intre…

- Senatorul american Joe Manchin a fost notificat joi ca un atac cibernetic a vizat conturile acestuia de pe rețelele de socializare online, in contextul in care Guvernul Statelor Unite a avertizat impotriva ingerințelor in alegerile care vor avea loc saptamana viitoare, relateaza agenția Reuters,…

- Escrocii colecteaza fara drept date personale de pe retele de socializare, pe care apoi le vand altor infractori sau le folosesc pentru a va accesa conturile bancare, pentru a contracta imprumuturi ori pentru a derula afaceri ilegale in numele dumneavoastra.

- Cel putin trei persoane au fost ranite intr-o explozie, la o reuniune a Partidului Comunist local, intr-o regiune separatista din Ucraina, au anuntat insurgentii, relateaza The Associated Press, intre care si candidatul formatiunii la succesiunea lui Zaharcenko, potrivit AFP