Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii unui spital din judetul Alba au semnalat un atac cibernetic, prin apel la 1911. Anuntul a fost facut de Catalin Arama, directorul general al CERT-RO, pentru hotnews.ro. „Reprezentanții unui spital din județul Alba au sunat recent la 1911 și au semnalat ca se confrunta cu atac cibernetic.…

- ​"Reprezentanții unui spital din județul Alba au sunat recent la 1911 și au semnalat ca se confrunta cu atac cibernetic. Este un ransomware, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Catalin Arama, directorul general al CERT-RO (Centrul național de Raspuns la incidente de Securitate Cibernetica). Ransomware-ul…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca la solicitarea Transgaz, pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de transport, este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale incepand de marti, 7 mai, ora 9.00, in localitatile Totoi si Dumitra din judetul Alba. Serviciului de distributie…

- Iulian Docea, un om de afaceri din Aiud, vrea cu orice preț sa reinvie satul Rachiș – comuna Miraslau, care are o vechime de peste 750 de ani. Un aiudean, un om cu suflet mare, doneaza, in mod gratuit, o gospodarie unei femei fara adapost. In urma cu doua zile, Iulian Docea, omul care vrea […] The post…

- Mihai Dragoș, un tanar din județul Alba, președintele Consiliul Tineretului din Romania, candideaza la Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei. “Va anunțam cu bucurie ca CTR il nominalizeaza pe Mihai Dragoș, președintele structurii, pentru a fi ales in Consiliul Consultativ pentru…

- Victor Robert Dican este elev in clasa a XII-a a Liceului Teoretic „David Prodan” Cugir și urmeaza cursurile de invațamant in cadrul disciplinei Științele naturii. A venit de la Ramnicu Valcea, unde a studiat pana in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala „Take Ionescu”, iar mai departe pana in clasa a…

- Primul caz de rujeola a fost confirmat, joi, dupa aproape un an in județul Alba, la un copil de 12 ani dintr-un sat al comunei Arieșeni, care nu a fost vaccinat conform calendarului Ministerului Sanatații. DSP Alba transmite parinților ca vaccinarea reprezinta cea mai sigura și eficienta metoda de prevenire…

- Alți opt impostori descoperiți in sistemul romanesc de sanatate. Falși fizicieni medicali, unul din județul Alba, activau fara studii de specialitate. Continua seria dezvaluirilor uluitoare despre impostori care activau in sistemul medical romanesc fara a avea studiile necesare pentru acest lucru. Colegiul…