- Hackerii au accesat ani de zile reteaua de comunicatii diplomatice a Uniunii Europene, descarcand baze de date care dezvaluie preocupari cu privire la administratia Trump, tensiunile cu Rusia si China si riscul ca Iranul sa-si revigoreze programul nuclear, relateaza New York Times.

- "Principala problema o reprezinta contextul juridic si politic din Republica Populara Chineza unde societatile amintite mai sus opereaza in primul rand", a declarat in comunicatul sau Agentia nationala ceha pentru securitate a informatiei si securitate cibernetica."Legile chineze impun…

- CHIȘINAU, 8 nov – Sputnik. Curtea Suprema de Justiție a Republicii Moldova a respins recursul înaintat de fostul președinte al României, Traian Basescu, prin care se contesta decizia primelor instanțe de a i se retrage cetațenia Republicii Moldova. Magistrații de la CSJ au…

- Franta a inceput o ancheta nationala cu privire la un numar de bebelusi nascuti fara maini sau brate, la doar cateva saptamani dupa ce ancheta initiala a fost inchisa, scrie BBC. Prima...

- Potrivit cotidianului The New York Times, consilierii lui Trump l-au avertizat in repetate randuri ca apelurile realizate cu telefonul sau mobil nu sunt securizate, insa liderul de la Casa Alba continua sa refuze sa renunte la folosirea telefoanelor personale pentru a discuta cu prietenii sai. Presedintele…

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…