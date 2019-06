Atac cibernetic american împotriva Iranului, or 'ceaţa' războiului…

Responsabili americani au afirmat ca un atac cibernetic ordonat de Casa Alba a neutralizat sistemele de lansare a rachetelor iraniene, dar, asa cum se intampla de obicei in conflictele cibernetice, realitatea a ceea ce s-a intamplat va fi aproape imposibil de stabilit, avertizeaza experti, citati joi de AFP si site-ul de informatii militare 45enord.ca. Sub rezerva anonimatului, surse oficiale au asigurat media americane ca o ofensiva lansata de Comandamentul cibernetic al armatei SUA (Cyber Command US Army) a reusit sa dezactiveze sistemele informatice ale unitatii aerospatiale a Gardienilor Revolutiei…