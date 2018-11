Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, intr-un atac armat la un bar din Thousand Oaks, California, miercuri seara. Atacul a inceput in jurul orei locale 23:20, miercuri, la Borderline Bar and Grill, aflat la...

- Zeci de persoane au fost impuscate intr-un atac armat comis joi intr-un bar din orasul Thousands Oaks, in statul american California. Cel putin o persoana a fost ucisa. Potrivit cotidianului The Independent, atacatorul a folosit, cel mai probabil, grenade de fum inainte de a deschide focul la Borderline…

- UPDATE – ora 12:04 Cel putin unsprezece persoane au fost ranite intr-un incident armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un bar din sudul statului american California, au anuntat serviciile de pompieri si politia, informeaza joi France Presse. Incidentul a avut loc la ‘Borderline Bar…

- Mai multe persoane, intre care și un polițist, ar fi fost ranite intr-un atac armat, intr-un bar din localitatea Thousand Oaks din California. Sursa citata menționeaza ca atacatorul este in libertate. In zona in care se afla barul s-ar fi auzit mai multe focuri de arma. Se crede ca atacatorul…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism intr-un grup de persoane, in centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane.Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza in zona Charlottenburg din Berlin.

- Un barbat inarmat a impuscat joi mai multe persoane in centrul orasului Cincinnati, inclusiv in zona unei banci a anuntat mass-media locala, care a precizat ca patru persoane au decedat, printre care si atacatorul, iar alte cateva au fost ranite.

- Un nou atac islamist in Franța: un barbat inarmat cu un cuțit a ucis doi oameni. Incidentul s-a petrecut la Trappes, o localitate situata la peste 100 km de Paris. Atacatorul a fost omorat de forțele de politie

- Autoritatile londoneze au confirmat atacul si au precizat ca trei persoane au fost ranite. Politia a londoneza a comunicat pe twitter ca incidentul s-a petrecut "in fata statiei de metrou Kingbury, din nord-vestul Londrei". De asemenea, politia a pecizat ca incidentul nu a fost un act terorist.…