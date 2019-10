Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier iranian a fost lovit vineri de doua presupuse rachete in timp ce nava se afla la circa 100 de km de portul saudit Jeddah, incident care a provocat o scurgere de petrol in Marea Rosie, a indicat operatorul vasului, citat de AFP si Reuters.Compania nationala iraniana (National…

- Arabia Saudita a trimis mesaje președintelui iranian prin intermediul liderilor unor alte țari, a informat luni un purtator de cuvânt al Guvernului iranian, în contextul intesificarii tensiunilor între cele doua parți,scrie Mediafax, citând Reuters. "Mesaje din partea…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Iranul nu ar fi trebuit sa accepte sub nicio forma acordul nuclear din 2015 cu puterile mondiale, a declarat luni seara un inalt responsabil iranian din domeniul securitatii, Ali Shamkhani, consilier al ayatollahului Ali Khamenei, care considera ca politicile administratiei actuale de la Washington…

- Administrația de la Teheran a transmis ca petrolierul sechestrat de catre Gardienii Revoluției in Golful Persic aparținea autoritaților irakiene, conform agenției de presa IRNA, citata de Reuters preluat de mediafax.„Petrolierul capturat miercuri pentru transportul ilegal de petrol in alte…

- Seful diplomatiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb intre petrolierul britanic sechestrat de Iran in stramtoarea Ormuz si petrolierul iranian, retinut de britanici in largul Gibraltar, informeaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care…

- Teheranul a anuntat duminica "eliberarea" in ajun de catre Arabia Saudita a unui petrolier iranian retinut in aprilie din cauza unei probleme tehnice, relateaza AFP. Vasul Happiness 1 "a fost eliberat in urma negocierilor si se indreapta catre Golful Persic", a afirmat ministrul iranian…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca a fost facut un progres semnificativ în ceea ce privește situația cu Iranul și ca nu dorește o schimbare de regim în cadrul Administrației de la Teheran, relateaza Mediafax citând Reuters. Remarcile președintelui american au…