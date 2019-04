Atac asupra unei baze NATO din Afganistan Potrivit guvernatorului districtului Bagram, Abdul Shakoor Quddusi, un atac sinucigas cu vehicul capcana a vizat ''un vehicul blindat care transporta forte straine'' in apropierea unei porti a bazei.



"Zona este inchisa de fortele straine. Nu avem informatii despre victime ", a declarat Qudusi pentru AFP.



Contactate de aceeasi agentie, fortele americane desfasurate in Afganistan nu au facut inca niciun comentariu.



Salim Noori, un purtator de cuvant al politiei din provincia Parwan, unde se afla Bagram, a precizat ca explozia a avut loc la ora locala 05.40 (01.10 GMT).… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul a explodat la trecerea unui convoi militar, in apropierea principalei baze americane din Afganistan, Bagram, au anuntat luni autoritatile locale; talibanii au revendicat atacul, relateaza AFP, potrvit agerpres.ro.Citește și: Lansarea de carte a președintelui este sabotata de PSD!…

- Talibanii au ucis 36 de membri ai forțelor de securitate și au preluat controlul asupra mai multor puncte de control din districtul Bala Murghab. Atacul a inceput in noaptea de miercuri spre joi și era inca in desfașurare joi seara, a anunțat guvernatorul din Bala Murghab.De asemenea, forțele…

- Trimisul special american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a anuntat luni ca se afla la Kabul pentru a se intalni cu autoritatile afgane inaintea viitoarelor negocieri de pace intre Washington si talibani, informeaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, Zalmay Khalilzad a informat ca a…

- CHIȘINAU, 25 mart – Sputnik. Siria își rezerva dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru protejarea suveranitații ei asupra Înalțimilor Golan, pe care SUA vrea sa le recunoasca drept teritoriu al Israeului, a declarat agenției RIA Novosti ambasadorul Siriei în…

- In momentul exploziilor, aproximativ o mie de persoane se aflau pe stadionul din orasul Lashkar Gah, din provincia Helmand, pentru a sarbatori Anul Nou Afgan si Ziua Nationala a Fermierilor, noteaza euronews.com. Atacul a fost comis, sambata, cu explozibili amplasati pe teren, iar talibanii au revendicat…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a incercat sa-i aduca un omagiu lui Martin Luther King Jr, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1964, insa incercarea ei a starnit un val de critici, relateaza marti dpa preluata de Agerpres. "Astazi, onoram un mare american care…

- Peste 100 de oameni au murit in urma unui atac cu mașina capcana comis de talibani in provincia Maidan Wardak din Afganistan. Atacul a țintit o baza militara. "Primele informații ne arata ca peste 100 de oameni au murit in urma exploziei produse in interior centrului de antrenamente militare", a transmis…

- Peste 90 de persoane au fost ranite in atacul din apropierea complexului Green Village, ce gazduieste mai multe companii internationale si organizatii de caritate, in estul Kabulului. Zabihullah Mujahid, un purtator de cuvant al militantilor islamisti, a declarat ca combatantii talibani sunt responsabili…