Atac armat Utrecht. Suspectul şi-a recunoscut vinovăţia Gokmen Tanis, de 37 de ani, nascut in Turcia, este acuzat ca a comis atacul armat din Utrecht, de la 18 martie cu intentie terorista. De asemenea, autoritatile investigheaza daca barbatul a avut si motive personale pentru atac. "Suspectul in varsta de 37 de ani a recunoscut in aceasta dimineata (vineri - n.r.) in fata judecatorului infractiunile penale retinute in cazul lui", a precizat ministerul public intr-un comunicat, adaugand ca suspectul a declarat ca "a actionat singur", relateaza Reuters, dpa si AFP, citandu-i pe procurorii olandezi.



Tot vineri, arestul sau a fost prelungit…

Tot vineri, arestul sau a fost prelungit…

