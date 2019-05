Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat regional si alte sase persoane au fost ucise intr-un incident armat produs marti in nord-estul Indiei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Times of India, conform Mediafax.Atacul armat a avut loc in districtul Tirap, situat in statul indian Arunachal…

- Cel putin patru persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in cursul unui incident armat produs luni dimineata in orasul francez Nantes, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Oreste anunța „prabușirea abisala”…

- 13 persoane, inclusiv un minor, au fost omorâte vineri în timpul unui atac condus de de un grup înarmat în timpul unei petreceri în Veracruz, în estul Mexicului, a comunicat secretariatul Serviciului de Securitate al statului Veracruz, relateaza AFP.Atacul a avut…

- Patru persoane au fost ucise de gloante luni in trei locuri diferite din micul oras Penticton (vestul Canadei) si un suspect a fost plasat in arest, a anuntat politia federala care a vorbit despre un "incident t...

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost raniți dupa ce au fost impușcați in timpul unei reuniuni de familie din Chicago, a informat Poliția, relateaza site-ul postului NBC News, potrivit Mediafax. Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 18.20, in cartierul West Englewood.…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua au fost grav ranite miercuri dupa-amiaza in Seattle, intr-un moment de varf al traficului, de un atacator care a deschis focul asupra a doua automobile si a unui autobuz, provocand ulterior o tamponare

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anuntat luni o comisie regala, o forma de ancheta publica, cu privire la evenimentele care au condus la atacul din 15 martie asupra a doua moschei din orasul Christchurch in care au fost ucise 50 de persoane, relateaza Reuters, citeaza

- UPDATE, ora 17:30 Trei persoane si-au pierdut viata in Olanda, dupa ce un atacator de orgine turca a deschis focul intr-un tramvai din orasul Utrecht. Primarul orasului, Jan van Zanen, a declarat ca autoritatile considera ca este vorba de un atac terorist si actioneaza in consecinta, avertizand populatia…