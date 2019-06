Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 7 ani, ranita la picior dupa ce un sofer, presupus contrabandist, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a fost transportata la spital unde s-a constatat ca glontul nu i-a atins osul.

- Renault se pregateste de lansarea noii generatii Captur. Masina a fost prezentata deja intr-o locatie necunoscuta cu usile inchise, iar in scurt timp urmeaza sa aflam toate detaliile oficiale cand va avea loc premiera mondiala.Pana atunci, iata primele detalii si imagini cu acest crossover.

- Luiz Dias a "desenat" urmatoarea generație Dacia Sandero, in versiune Stepway. Cu garda la sol, linii indraznețe și jante de mari dimensiuni, Dacia Sandero arata ca un super-mini veritabil, scrie autoexpert.ro. VIRALUL ZILEI: O batrana Dacia 1300 da lectii unei masini germane VIDEO Abordarea…

- Imagini apocaliptice in Calarasi. O tornada cu o forta nemaivazuta in ultimul deceniu in Romania a lovit naprasnic. 10 case din Dragalina au fost transformate in mormane de moloz, distruse dupa ce rafalele de 90 de km la ora le-au spulberat acoperisurile. E comandament de urgenta al Inspectoratului…

- Anchetatorii au stabilit ca Razvan Ciobanu a fost aruncat din mașina pe trapa din plafon. Surse din Poliție au afirmat pentru DCNews ca in mașina alaturi de actul de identitate al lui Razvan Ciobanu a fost gasit și un act de identitate al unui tanar din Calarași. Aceasta descoperire ar putea…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce masina pe care o conducea a lovit mai multi copaci. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Durere fara margini in familia lui Marius Banica, tanarul ucis de inconșiența unui prieten care s-a urcat baut și fara permis la volan, provocand un accident cumplit. Prietenii și apropiații iși striga durerea pe Facebook, in timp ce tatal lui Marius roaga autoritațile sa-și faca datoria. Polițiștii…

- Accident teribil in toiul nopții la Buzau.Un șofer de 20 de ani din Ucraina a adormit la volanul unui TIR și dupa ce a scapat de sub control,mașina de mare tonaj s-a rasturnat in curtea unui parc auto. Incidentul s-a produs la primele ore ale dimineții pe DN2E85 la intrarea in localitatea Maracineni…