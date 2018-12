Atac armat Strasbourg. Cristian Bușoi, reacție de la fața locului Contactat de Antena 3, Cristian Bușoi a facut cateva declarații despre situația din Strasbourg, in urma atacului armat, declanșat in apropiere de Targul de Craciun. "Nimeni nu mai putea sa intre, acum, nimeni nu mai poate ieși. Am fost rugați sa intram intr-un local, nu ne putem deplasa. Parlamentul European s-a blocat, urma sa ma intorc acolo, dar nu mai pot. Probabil cei mai mulți europarlamentari romani se afla in zona Parlamentului. Cei care au venit din zona atacului spuneau ca este un mort și mai mulți raniți intinși pe jos. Oamenii sunt indemnați sa stea in zone inchise,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

