Atac armat soldat cu morţi şi răniţi, în zona ministerelor guvernului. Sunt multe victime Martorii spun ca o explozie puternica a fost urmata de una mai slaba in apropierea Ministerelor Lucrarilor Publice si Muncii. Apoi au continuat sa se auda focuri de arma. Operatiunea a fost revendicata de gruparea islamista shebab, afiliata al-Qaida. Atacul a fost revendicat de gruparea islamista shebab, afiliata al-Qaida



Insurgentii shebab obisnuiesc sa comita astfel de operatiuni in capitala Somaliei. La inceputul lunii martie, cel putin 20 de persoane au fost ucise intr-un atac shebab in Mogadiscio, care a dus la un asediu de aproximativ 22 de ore.



Islamistii au…

Sursa articol si foto: rtv.net

