Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si alte sapte au fost ranite dupa ce atacatori imbracati in mariachi au tras focuri de arma intr o zona turistica din Ciudad de Mexico.Din primele informatii despre atacul armat din Mexic, politia locala a anuntat ca trei persoane au murit si alte patru au fost ranite,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor. Aceștia comemorau asasinarea, in urma cu 17 ani, a comandantului Massoud, relateaza AFP. Atacatorul…

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte 16 au fost ranite, unii raniti fiind in stare critica, in urma unui incendiu produs luni dimineata intr-un spital din New Taipei City, informeaza BBC News online.

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 15 au fost ranite, dupa un atac armat intr-o cladire guvernamentala din orasul Jalalabad din estul Afganistanului, in cadrul caruia cel putin 40 de persoane au fost luate ostatice, relateaza Reuters.

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, scrie agerpres.ro.