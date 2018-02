Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in apropierea sediului Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) din Statele Unite, relateaza posturile de televiziune WBA si MyFox8. Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei)…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa…

- Inca un cutremur puternic in Taiwan, la o zi dupa seismul in care au murit cel puțin șase oameni și a ranit peste 250. Cutremurul de miercuri a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și s-a produs la 24 de ore dupa ce de 6,4 care s-a produs pe coasta de est a insulei, scrie Daily Mail. Intre timp,…

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Accident feroviar in Statele Unite ale Americii. Un tren care transporta materiale chimice a deraiat in apropierea unui oraș din statul Ohio. Cel puțin 14 din cele 135 de vagoane au sarit de pe sine. In urma accidentului a avut loc o scurgere de chimicale.

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Cele trei accidente rutiere s-au produs in Luni seara intre orele 19.00 și 21.30 in municipiul Bistrița. In urma cu puțin timp, un autorism a intrat intr- un copac pe bulevardul Republicii, dupa ce a lovit un pieton. La locul accidentului au ajuns doua salvari, un modul de descarcerare și un echipaj…

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua a fost grav ranite dupa un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câtiva pasi de o populara zona turistica.

- Un atac armat a avut loc in urma cu puțin timp, in Amsterdam. Din primele informații reiese faptul ca cel puțin un om a murit, iar alți doi au fost raniti intr-un schimb de focuri care a avut loc in zona centrala a orasului.

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel putin o persoana a murit si alte sapte sunt ranite, scrie digi24.ro.Potrivit politiei, atacatorul despre care nu au fost oferite detalii deocamdata, a fost arestat.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe ranite dupa un schimb de focrui într-in liceu din zona rurala a statului Kentuckz, transmite AP. Mesajul a fost trimis chiar de catre guvernatorului statului, pe twitter. El a adîugat ca un suspect a fost retinut. Potrivit CNN, toti…

- Doi muncitori au murit, iar alti patru sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.

- Cel putin 38 de persoane au murit, dupa ce doi sinucigasi cu bomba s-au detonat intr-o piata aglomerata din centrul Baghdadului, potrivit oficialilor irakieni, scrie The Guardian. Atacurile au avut loc...

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- Doua atacuri sinucigașe, care au avut loc simultan, au provocat explozii uriașe in centrul capitalei Irakului. Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav ranite, a afirmat...

- ​Anul trecut Dacia a produs la Mioveni aproape 314.000 de vehicule, din care Duster a atins o proportie record de 65% din total, arata datele ACAROM. Fata de 2016, productia totala a scazut cu 7.000 de unitati, iar cea a Duster a crescut cu 15.000 de unitati. Au fost scaderi de productie atat la Sandero,…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, doua fiind spitalizate, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, relateaza presa spaniola. Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in urma accidentului feroviar din Spania, produs la Alcala…

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite marti, in sud-estul Iranului, in urma unui seism puternic care a provocat totusi putin pagube materiale, informeaza autoritatile iraniene citate de AFP. Seismul, cu magnitudinea 6,2 potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, s-a produs la ora…

- Cel putin trei persoane, inclusiv atacatorul, au murit intr-un atac armat comis joi intr-un liceu din statul american New Mexico, anunta autoritatile regionale, citate de CBS News si Associated Press, scrie Mediafax.

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Scene socante, astazi, in New York City. Un barbat care se afla la volanul unui sedan alb a intrat intentionat intr-un grup de persoane pe trotuar. A Cel putin o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite.

- Sirenele din Hawaii au fost testate vineri la pranz (sambata dimineata, ora Romaniei). In cazul unui atac atomic, localnicii vor avea la dispozitie aproximativ 20 de minute pentru a se adaposti.Vern Miyagi, directorul Agentiei pentru Situatii de Urgenta din Hawaii, a declarat ca evaluarile…

- Regiunea de nord-est a Romaniei participa in acest an la un proiect-pilot al Uniunii Europene care isi propune sa ajute zonele mai putin dezvoltate ale continentului. 29 de milioane de euro sunt alocati in acest scop. Romania si Polonia sunt primele tari care iau parte la acest proiect inedit, iar din…

- Un nou ATENTAT GROAZNIC s-a produs in urma cu putin timp! Cel putin 235 de morti si 100 de raniti Teroristii au lovit CUMPLIT vineri. Un nou atac sangeros s-a produs, in urma cu putin timp. Sunt aproape 200 de morti si sute de raniti. Inca se numara victimele… UPDATE: Un nou bilanț anunțat de autoritați:…

- Cel putin 184 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac cu bomba si armat la o moschee din nordul instabilului Sinai egiptean, aparent ultimul dintr-o serie de atacuri ale unei grupari locale afiliate Statului Islamic, potrivit agentiei de stat Mena.

- Un atac cu bomba si armat la o moschee in Sinaiul egiptean s-a soldat cu cel putin 155 de morti si 120 de raniti, transmite agentia de stat Mena, conform The Associated Press. Potrivit Mena, care citeaza surse oficiale, alte aproximativ 120 de persoane au fost ranite in acest atac care a vizat credinciosi…

- Doua autoturisme s-au ciocnit, joi dimineata, pe Drumul Judetean 106, in zona Dealul Daii. In urma impactului violent, sase persoane, dintre care patru copii, au fost ranite si transportate la spital.

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp,…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, in localitatea Raducaneni, din județul Iași, unde un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. “Sunt 12 victime, conștiente. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulanțe, doua autospeciale transport victime multiple…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 grade s-a produs, joi, in largul coastei insulei vulcanice Hachijo-jima din Japonia, a anuntat agentia meteorologica nationala, citata de Xinhua, scrie agerpres.ro. Seismul s-a produs la ora locala 18:43, la o latitude de 32,4 grade nord si la…