Atac armat pe o plajă din Suedia. O femeie a fost împușcată mortal O femeie a fost ucisa, luni, pe plaja Ribersborg din Malmo, Suedia, dupa ce barbați mascați au deschis focul asupra unei familii. Atacul s-a produs, luni dimineața, in jurul orei locale 10. Martorii spun ca mai mulți barbați mascați au tras intre opt și zece gloanțe catre un cuplu care avea un copil. Dupa aceea, atacatorii au fugit intr-o cladire de apartamente din apropiere, scrie The Local. Din primele informații se pare ca femeia ținea in brațe copilul in momentul in care a fost impușcata. Ea a fost transportata de urgența la spital, dar a murit la scurt timp dupa aceea. Femeia care a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit seara trecuta, in urma unui accident rutier produs de un barbat care s-a urcat la volan deși nu avea carnet de șofer și pe deasupra mai era și baut. Accidentul mortal s-a produs in Reșița, pe strada Randul Trei. Conform polițiștilor, citați de site-ul infocs.ro, femeia circula pe strada…

- Atacul armat de la o moschee din apropierea capitalei norvegiene Oslo este tratat drept o tentativa de act terorist", a anuntat duminica politia, informeaza dpa. "Ancheta a aratat ca atacatorul are opinii de extrema dreapta", a declarat Rune Skjold, de la politia din Oslo. Skjold…

- Incident șocant produs in orașul Arlington din statul american Texas. O femeie a murit, dupa ce a fost impușcata de un polițist care ieșise de pe bancile școlii in urma cu șase luni. Agentul a tras trei focuri de arma inspre un caine care s-a napustit asupra sa, insa a ranit-o grav in zona pe tanara…

- Sase oameni au fost impuscati mortal intr-o casa din Zagreb, capitala Croatiei. Atacatorul a tras asupra familiei fostei lui sotii. Victimele sunt femeia, partenerul ei, dar si patru copii. Presa locala scrie ca numai un bebelus ar fi supravietuit atacului si a fost spitalizat.

- Incidentul a avut loc marti in Govi-Altai, conform departamentului de politiei al provinciei.In urma investigatiilor preliminare, anchetatorii suspecteaza ca baiatul de 7 ani si-a impuscat accidental mama, a anuntat departamentul de politie.Sora baiatului, in varsta de 5 ani,…

- O femeie din capitala, in varsta de 61 de ani, a fost accidentata mortal pe strada Grenoble, langa Policlinica Oncologica. Directia de Politie a municipiului Chisinau precizeaza intr-un comunicat de presa ca accidentul s-a produs in jurul orei 08.00, iar femeia traversa strada regulamentar, la trecerea…

- ​Danemarca a inaugurat prima sa linie de cale ferata unde trenurile pot atinge 250 km/h, proiectul la care s-a lucrat noua ani având costuri de un miliard de euro. Linia are 60 km și într-o prima faza va duce la întârzieri mai mici și la posibilitatea ca pe ea sa opereze mai…