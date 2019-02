Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a decedat, iar alte câteva au fost ranite, inclusiv ofițeri de poliție, în urma unui incident armat care a avut loc vineri dupa-amiaza în incinta unui parc industrial din Aurora, o localitate aflata la aproximativ 65 de kilometri de Chicago, informeaza postul BBC…

- Pentru purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, este clar: Dumnezeu a vrut ca Donald Trump sa devina presedintele Statelor Unite, relateaza AFP. "Cred ca Dumnezeu ne cheama pe toti sa ocupam roluri diferite la momente diferite", a declarat ea la postul crestin de televiziune CBN News. "Cred…

- Premierul britanic Theresa May si-a anulat participarea la Forumul Economic de la Davos (Elvetia), programat pentru saptamana 21-25 ianuarie. May a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe Brexit, in conditiile in care Parlamentul britanic a respins acordul negociat de premier pentru…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a arestat si a prezentat in instanta miercuri un barbat care pregatea un atac asupra Casei Albe cu o racheta antitanc, cu grenade si arme de foc, transmite digi24.ro.

- Este "stupid" sa-l acuzi pe presedintele american, Donald Trump, ca este un agent rus, a declarat miercuri consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, dupa aparitia unor informatii in presa potrivit carora Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a declansat in 2017 o ancheta…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a lansat o ancheta pentru a verifica daca presedintele Donald Trump ar actiona in numele Rusiei impotriva intereselor Statelor Unite, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat luni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre situatia din Siria, "inclusiv angajamentul SUA si Frantei privind distrugerea" gruparii teroriste Stat Islamic, transmite EFE, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei de cuvant a Casei…

- Incidentul nu s-a soldat cu raniti in unitatea de invatamant, care a fost evacuata, au precizat autoritatile locale. Politia nu a precizat daca atacatorul, un adolescent, era un elev al colegiului sau un fost elev al unitatii de invatamant din Richmond. Potrivit cotidianului local Indianapolis…