Atac armat. Mariana Gal: Man Ciprian este torționarul familiei mele, la îndemnul lui Kovesi Firma soției fostului procuror șef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, Viorel Gavra, a fost ciuruita de gloanțe, susține Romania TV. Mariana Gal, administratorul firmei, se teme acum pentru viața sa și a familiei și banuiește ca in spatele atacului ar fi oamenii procurorului Ciprian Man, revocat din fruntea DNA Oradea. Femeia crede ca toate acestea vin dupa ce a ieșit public cu o opinie fața de abuzurile pe care le-ar fi facut procurorul Ciprian Man. ”Sunt emoționata de traumele pe care le suport aproape zilnic. In ultimele zile am fost amenințata și mi s-a spus traiește-ți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

