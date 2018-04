Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise joi in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un cercetator universitar a deschis focul asupra unor colegi din aceasta institutie de invatamant, informeaza agentia Anadolu, citata de Reuters. Victimele cercetatorului sunt un prodecan,…

- Cel putin 35 de persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma coliziunii intre doua trenuri de metrou, in orasul german Duisburg, au anuntat marti dupa-amiaza autoritatile regionale. 35 de persoane au primit ingrijiri medicale, iar 22 au fost transportate la spital, doua fiind in stare…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, la sediul YouTube din nordul Californiei. Potrivit unor surse de securitate, cel puțin doua persoane ar fi fost ranite.Cel puțin doua persoane ar fi fost lovite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de LA Times. Daily Mail relateaza ca atacatorul…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un barbat care a luat ostatici, vineri, la un supermarket din orașul Trebes, situat in sudul Franței, a fost lichidat de polițiști, anunța presa internaționala. Atacatorul ar fi omorat trei persoane. Premierul Franței Edouard Philippe a indicat un ”act terorist”.

- Cel putin 22 de persoane au fost ucise in cursul a doua lovituri aeriene care au vizat o piata publica din orasul sirian Harem, din provincia Idlib (nord-vest), au anuntat echipa de salvare ''Castile Albe'' si Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza DPA si AFP,

- Un elev care a impuscat si ranit alti doi elevi la liceu din Maryland marti dimineata a murit in urma unui schimb de focuri cu ofiterul de securitate al campusului, a anuntat seriful regiunii, scrie Reuters. Elevul, care nu a fost identificat deocamdata, a impuscat un elev si o eleva la liceul Great…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise in urma unui atac armat intr-un camin de la Universitatea din Michigan. Poliția locala nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și despre suspect, care este inca in libertate. Campusul universitar a fost inchis. Suspectul este un tanar in varsta de 19 ani,…

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui incendiu care a avut loc la o clinica de reabilitare din Baku, capitala Azerbaidjanului, scrie The Independent, citand agentia de presa azera APA, transmite News.ro . Alte patru persoane au fost salvate si transportate la spital. Imaginile de la televiziunile…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zu rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich, relateaza site-urile…

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati in vecinatatea unei biserici din orasul rus Kizliar, provincia Daghestan, au anuntat, ieri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata militiile locale care lupta impotriva gruparii islamiste, informeaza AFP.

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- O camioneta a parasit carosabilul si a intrat in plin intr un grup de pietoni aflati pe trotuar in aceasta dimineata in centrul metropolei chineze Shanghai. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care trei foarte grav, au anuntat autoritatile municipale, citate de AFP si Agerpres.ro. Incidentul…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Cinci persoane au fost ucise, la o spalatorie auto din Statele Unite. Martorii spun ca au auzit zeci de focuri de arma la spalatoria din Melcroft, Pennsylvania, iar suspectul este în libertate. Trei barbați și doua femei au murit, iar o șasea persoana a fost ranita.

- Un atac armat a avut loc in urma cu puțin timp, in Amsterdam. Din primele informații reiese faptul ca cel puțin un om a murit, iar alți doi au fost raniti intr-un schimb de focuri care a avut loc in zona centrala a orasului.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara în orasul turc Kilis, în ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Cel putin unsprezece persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in apropierea unui sediu al organizatiei umanitare Salvati Copiii, aflat in orasul Jalalabad din Afganistan, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…