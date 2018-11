Atac armat la un spital din SUA! Mai multe persoane au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut, luni, la Spitalul Mercy din Chicago, in jurul orei 15.00, ora locala. Printre victime se afla doua angajate ale unitații medicale – un doctor și un farmacist – , un ofițer de poliție și atacatorul. Autoritațile spun ca barbatul inarmat a intrat in spital și a deschis focul.…

- Trei persoane, inclusiv un polițist, au fost ucise de un individ care a deschis focul in incinta unui spital din orașul american Chicago, au anunțat autoritațile, precizand ca și atacatorul a murit, informeaza postul CBS News.Citește și: Tragedie rutiera in Portugalia. Un segment de autostrada…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca prapad in California. Cel putin cinci oameni au murit si peste 150.000 au fost fortati sa-si lase in urma locuintele. Mai mult de 2000 de case au fost deja distruse.

- Sergentul Ron Helus a raspuns apelurilor si a fost impuscat cand a intrat in bar. El a murit la spital ulterior. Dean a informat ca alte 10 persoane au fost impuscate si ranite. Autoritatile au precizat ca atacatorul a murit si el in incident, insa nu au oferit detalii in acest sens. Conform presei,…

- Mai multe persoane si au pierdut viata, iar altele au fost ranite joi in urma unui incident armat la Maryland, la 100 km nord de Washington, a anuntat politia locala in cursul unei conferinte de presa, potrivit AFP citat de Agerpres.ro 39;Putem confirma ca exista numerosi raniti si mai multe decese…

- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica în urma unui incendiu izbucnit într-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali.

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agentiei Reuters.