ATAC armat la un liceu din Maryland. Atacatorul a decedat

- De la New York la Los Angeles si de la Chicago la Houston, acesti adolescenti si-au pregatit minutios pancarte si au repetat sloganuri in vederea acestui eveniment intitulat "National School Walkout". Pentru multi dintre ei este prima manifestatie.Sute de elevi de la colegii si licee s-au…

- Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru autorul masacrului de la liceul din Florida. Cruz, 19 ani, a marturisit ca a comis atacul si se confrunta cu 17 capete de acuzare pentru omucidere. Procurorii si-au motivat cererea afirmand ca "atacul a fost comis cu sange rece, intr-o maniera…

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.Cruz, in varsta de 19 ani, urmeaza sa compara miercuri in justitie, in vederea inculparii…

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a recunoscut in fata anchetatorilor ca i-a ucis pe 17 dintre colegii lui si ca a premeditat atacul criminal de la Liceul Margery Stoneman Douglas din Parkland, Florida. Acesta este cel mai ucigas atac dintre cele de pana acum care au vizat institutii de invatamant,…

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.

- Inregistrari din timpul atacului armat care a avut loc intr-un liceu din statul american Florida au fost acum publicate. Acestea scot la iveala clipele teribile prin care au trecut elevii liceului Parkland, dupa ce Nikolas Cruz a deschis focul. “Fa pe moarta”, iși sfatuia o mama fiica. Alții insa le…

- Aseara, la ora 23.00, la intersectia bulevardului Unirii cu strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie cu pagube materiale iar soferul implicat a parasit locul faptei. Acesta a fost identificat la scurt timp de catre politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul…

- Gigantul american de distributie Walmart si unul din cei mari mari retaileri de arme au anuntat noi restrictii la vanzarile de arme, in urma masacrului comis recent de un tanar de 19 ani intr-un liceu din Parkland, Florida, tot miercuri presedintele Donald Trump cerandu-le senatorilor sa actioneze…

- Paznicul școlii din Florida la care a avut loc masacrul de la mijlocul lunii februarie, demis. Omul nu a intervenit, deși era inarmat. Un gardian inarmat, care se afla in incinta școlii Stoneman Douglas din Florida, SUA, in timpul atacului armat sangeros de la mijlocul lunii februarie, și-a dat demisia…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat vineri ca politistul inarmat care nu a intervenit in atacul de la un liceu din Florida la 14 februarie fie este 'un las', fie a fost paralizat de frica, relateaza AFP si dpa. "Ei sunt antrenati. El nu a reactionat corespunzator sub presiune…

- Trezit in fata unei multimi furioase formata din studenti din Florida, supravietuitori ai atacului armat de la liceul din Parkland, Florida, care au cerut interzicerea armelor, senatorul republican Marco...

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Elevii din statul american Florida cer inasprirea legii cu privire la controlul armelor. Peste o suta de tineri, care au fost martori ai atacului de saptamana trecuta, produs intr-un liceu din Parkland, au efectuat o vizita in biroul autoritatilor locale si le-au povestit prin ce

- Este incredibil ce se intampla in Florida. Congresul statului Florida, controlat de republicani, a respins cu 71 de voturi impotriva si 36 pentru, o motiune pentru interzicerea armelor de asalt si a incarcatoarelor de inalta capacitate, sub ochii stupefiati ai elevilor supravietuitori dupa recentul…

- George si Amal Clooney au donat 500.000 de dolari pentru marsul contra arme al adolescentilor din SUA, scrie AFP. „March for Our Lives” este programat pe 24 martie, mitinguri fiind organizate in toata tara, pentru a cere Congresului american sa adopte o legislatie cu privire la arme si violenta in…

- Presupusul autor al atacului de la Parkland, a ajuns pentru a doua oara in fata unui complet de judecata, la un tribunal din Fort Lauderdale. Cu capul plecat, incatusat si cu catusele legate de un lant prins in jurul taliei, purtand combinezonul portocaliu al detinutilor, Nikolas Cruz nu a manifestat…

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Adolescentul acuzat ca a ucis 17 persoane intr-un liceu din Parkland, in Florida, s-a aflat in centrul unei anchete a politiei, in 2016, dupa publicarea unei inregistrari video in care spunea ca vrea sa achizitioneze o arma, scrie Reuters, potrivit news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani,…

- Atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a lasat în urma zeci de familii îndurerate și copii traumatizați, care povestesc clipele de groaza prin care au trecut dupa ce un elev exmatriculat a deschis focul. Masacrul de la liceul din Florida a început miercuri în…

- Adolescentul acuzat de uciderea a 17 persoane la o liceu din Florida , Nikolas Cruz și-a recunoscut crimele și a marturisit ca a intrat cu arma in școala și a tras in elevi și profesori, scrie BBC News. Nicolas Cruz, in varsta de 19 ani , a declarat ca a ajuns in campus și a inceput sa traga in elevi…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- 17 persoane, majoritatea elevi, au fost ucise la liceul din Parkland. Președintele Trump a vorbit astazi despre aceasta tragedie și a spus ca administrația se va implica activ pentru a combate ceea ce a numit "dificila problema a sanatații mintale".

- In timpul atentatului din incinta liceului din Florida, elevii ingroziți au fugit și au trimis sute de mesaje celor dragi, prin care cereau ajutorul sau iși luau ramas-bun. ”Suntem intr-un adevarat cod roșu, tata. Ajuta-ma cat mai repede cu putința, nu este un exercițiu”, este mesajul unui…

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times, conform Agerpres.Cruz (19…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal', a anuntat presedintele american. Donald Trump, care a afirmat ca se adreseaza unei 'natiuni care sufera', nu a pronuntat niciun un moment cuvantul 'arma de foc' in…

- Nikolas Cruz, un orfan de 19 ani cu un trecut tuluburat si posesor al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi pentru 17 infractiuni de omor calificat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului Florida si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- In contextul atacului armat dintr-un liceu din Florida, in urma caruia au murit 17 persoane , elevi și adulți, legislația armelor din Statele Unite a venit din nou in discuție. CNN a realizat o analiza din care rezulta ca este mai ușor sa iți iei o arma decat un cațeluș, un pașaport, medicamente sau…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat la un liceu din localitatea Parkland. In urma atacului, 17 persoane si-au pierdut viata, iar atacatorul - un fost elev al liceului - a fost arestat.

- Un atac armat a avut loc, miercuri, in Florida, soldat, conform agenției Reuters, cu 17 morți, elevi și profesori ai unui liceu. Atacatorul, care se numește Nikolas Cruz, are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din respectivul liceu din motive de conflicte repetate cu disciplina școlara. Sunt,…

- Atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a lasat in urma zeci de familii indurerate si copii traumatizati, care povestesc clipele de groaza prin care au trecut dupa ce un elev exmatriculat a deschis focul.

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului, care a fost exmatriculat. Biroul Serifului din comitatul Broward a mai transmis ca "atacatorul este in custodie". Atacul armat a avut loc intr-un…

- 17 oameni au fost uciși la liceul din Parkland, Florida, au confirmat autoritațile locale. Atacatorul a fost prins de poliție. Este vorba despre un fost elev al liceului. Tanarul fusese exmatriculat.

- Sunt clipe de panica ingrozitoare in statul american Florida dupa ce focuri de arma au fost auzite la o scoala din orasul Parkland. Cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar in afara scolii. Autoritatile din Florida anunta ca atacatorul a fost capturat.…

- Un atac armat a avut loc miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Autoritatile au confirmat ca exista mai multe victime. Atacul armat a avut loc la liceul Stoneman Douglas din Parkland. Presa locala relateaza ca este vorba despre cel putin 20 de persoane ranite. Unele dintre victime primesc ingrijiri…

- O persoana a fost evacuata pe o targa si urcata intr-o ambulanta, potrivit imaginilor difuzate din elicopter la postul de televiziune NBC6. Alte cinci au primit ingrijiri medicale in apropierea liceului, a informat postul local FOX-10 TV. Dupa cum a informat canalul NBC6, atacatorul s-ar…

