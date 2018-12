Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Parlamentului European este inchis complet, dar in interior activitatile programate continua, a declarat marti seara, pentru AGERPRES, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, aflat la Strasbourg. "Da, eu sunt in Parlament, Parlamentul e incuiat, nu intra si nu iese nimeni, dar…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin doua persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite. Presedintele Emmanuel Macron si-a...

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati în centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a încheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Élysée. Presedintele…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- Update: Atacatorul a fost identificat, potrivit presei franceze. Știrea inițiala Focuri de arma au fost auzite, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel...

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- O persoana a murit si cel putin sunt trei ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc la Strasbourg, in piata Kleber, unde era organizat un targ de Craciun, transmite site-ul mirror.co.uk. Atacatorul se pare ca este inca in libertate. Europarlamentarul roman Cristian Preda a spus ca este blocat…

- Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a facut, luni, 1 octombrie, o declarație de presa pe aceasta tema. "Este o decizie absurda! La dezbaterea de miercuri s-au acordat doar cinci minute premierului si vor vorbi doar liderii grupurilor politice. Niciunul dintre aceștia nu este roman! Trei…