Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea plenara la sediul din Strasbourg a Parlamentului European programata pentru perioada 10-13 decembrie va continua restul saptamanii in pofida atacului armat comis marti seara in centrul orasului, a anuntat presedintele legislativului european, Antonio Tajani, relateaza Press Association. Antonio…

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati în centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a încheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Élysée. Presedintele…

- Contactat de Antena 3, Cristian Bușoi a facut cateva declarații despre situația din Strasbourg, in urma atacului armat, declanșat in apropiere de Targul de Craciun. "Nimeni nu mai putea sa intre, acum, nimeni nu mai poate ieși. Am fost rugați sa intram intr-un local, nu ne putem deplasa. Parlamentul…

- O persoana a murit si cel putin sunt trei ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc la Strasbourg, in piata Kleber, unde era organizat un targ de Craciun, transmite site-ul mirror.co.uk. Atacatorul se pare ca este inca in libertate. Europarlamentarul roman Cristian Preda a spus ca este blocat…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si trei ranite intr-un atac armat in Stransbourg, potrivit unor surse din Politia Franceza, citate de Reuters. Focuri de arma au fost auzite in apropiere de targul de Craciun din orasul care gazduieste Parlamentul European.O inregistrare video a aparut pe…

- Președintele Comisiei de drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minoritați din cadrul Senatului, Dorin – Valeriu Badulescu, senator ales al județului Buzau, impreuna cu președinții comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților, au avut pe data de 21 noiembrie a.c., o intrevedere…

- Liderul trupei irlandeze U2, Bono, se va prezenta in fata Parlamentului European la 10 octombrie pentru a aborda oportunitatile viitoare pentru Africa si Europa, informeaza presedintele legislativului european, Antonio Tajani, citat de EFE. "Bono, cofondator al ONE Campaign, un mare sustinator…