Atac armat la Strasbourg: Poliţia desfăşoară o operaţiune în apropierea catedralei din centrul oraşului O operatiune a politiei franceze era in desfasurare miercuri dimineata in zona catedralei din Strasbourg dupa ce marti seara, la targul de Craciun din centrul acestui oras, un barbat inarmat a ucis trei persoane si a ranit alte 13, dintre care opt sunt in stare grava, transmite Reuters. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut ofiteri de politie sigiland zona din apropierea catedralei, in apropierea locului unde a fost comis atacul de marti seara. Ulterior, Reuters a transmis ca, potrivit unui martor, operatiunea politiei pare sa se fi incheiat, fortele de politie putand fi vazute parasind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul Politiei franceze citate de FranceInfo. Sapte dintre persoanele ranite sunt in stare grava. Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, a anunta surse din cadrul Politiei franceze citate de FranceInfo.

- UPDATE. Cel mai recent bilanț indica cel puțin un mort și 6 persoane ranite. Atacatorul nu a fost inca prins, a anunțat primarul Strasbourgului, citat de Le Figaro. Impușcaturile ar fi avut loc in apropierea unui targ de Craciun, potrivit BBC. Poliția a blocat circulația in zona și a stabilit…

- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si trei ranite intr-un atac armat in Stransbourg, potrivit unor surse din Politia Franceza, citate de Reuters. Focuri de arma au fost auzite in apropiere de targul de Craciun din orasul care gazduieste Parlamentul European.O inregistrare video a aparut pe…

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei în gara din Koln, în urma unui asalt în timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters. „Suspectul…