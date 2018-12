Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre persoanele ranite in atentatul de la Strasbourg, care se afla in stare critica de marți seara, a murit vineri, ridicand la patru numarul victimelor, a anunțat parchetul din Paris, potrivit AFP.

- Numarul morților in atentatul de marți de la Targul de Craciun din Strasbourg a crescut la 3. Alte 13 persoane au fost ranite, din care cinci sunt in stare grava. Unul din cei cinci raniti este in moarte cerebrala.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 3 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne Christophe Castaner, citat de Le Figaro.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 4 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit primarului orasului Strasbourg, Roland Ries, citat de Le Figaro.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului de Interne Christophe Castaner, citat de Reuters si BBC.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Patru persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit Reuters si BBC.

- Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului European din Strasbourg din cauza atacului armat de marti seara. Printre acestia se numara Cristian Preda, Ioan Mircea Pascu si Victor Bostinaru.

