- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne, citat de Reuters si BBC.

- ”Sunt blocat in cladirea PE din Strasbourg, din pricina impuscaturilor din centrul orasului”, a scris pe Facebook Cristian Preda.La randul sau, Siegfried Muresan a anuntat ca sediul cladirii este inchis si ”nu intra si nu iese nimeni”.”Impuscaturi in centrul Strasburgului. Parlamentul…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati în centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a încheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Élysée. Presedintele…

- Contactat de Antena 3, Cristian Bușoi a facut cateva declarații despre situația din Strasbourg, in urma atacului armat, declanșat in apropiere de Targul de Craciun. "Nimeni nu mai putea sa intre, acum, nimeni nu mai poate ieși. Am fost rugați sa intram intr-un local, nu ne putem deplasa. Parlamentul…

- Dan Nica este unul dintre europarlamentarii romani care au ramas blocați in sediul Parlamentului European ca masura de precauție dupa atacul de marți seara, din apropierea Targului de Craciun.Citeste si Atac armat la Strasbourg: Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului…

- O persoana a murit si cel putin sunt trei ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc la Strasbourg, in piata Kleber, unde era organizat un targ de Craciun, transmite site-ul mirror.co.uk. Atacatorul se pare ca este inca in libertate. Europarlamentarul roman Cristian Preda a spus ca este blocat…

- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…