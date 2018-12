Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei si-a exprimat marti, cu prilejul examinarii unui proiect de reforma a justitiei, solidaritatea cu victimele atacului armat care a facut cel putin doi morti si 11 raniti in centrul orasului Strasbourg, relateaza AFP.As dori sa adresez impreuna cu colegii mei solidaritatea…

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- Palatul Elysee a relativizat marti semnificatia seriei de tweet-uri in care Donald Trump l-a atacat cu virulenta pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, apreciind ca acestea au fost 'facute pentru americani', relateaza France Presse. Presedintia franceza a refuzat 'orice comentariu oficial'…

- Vladimir Putin, președintele rus, a declarat ieri ca are sens ca un bloc politico-economic puternic, cum este Uniunea Europeana, sa vrea sa se apere pe plan militar. Comentariile au venit dupa ce președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un comentariu in timp ce a ajuns la Paris vineri…

- Declaratiile presedintelui american au fost facute la sosirea in Paris, cu ocazia ceremoniilor organizate la 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. „Foarte jignitor, poate ca Europa ar trebui mai intai sa isi plateasca partea in cadrul NATO", a transmis Donald Trump printr-un mesaj postat…

- "Katia (Katerina) a murit.Detaliile vor fi disponibile in curand", a indicat pe Facebook un grup care a publicat pana acum cu regularitate buletine despre starea de sanatate a activistei si informatii cu privire la investigarea acestui atac. Presedintele ucrainean Petro Porosenko a confirmat decesul…

- Soarta tratatului INF se decide în aceste zile la Moscova, unde John Bolton a fost trimis de presedintele Trump pentru a discuta cu rusii urmatorii pasi dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Dupa anuntul presedintelui Trump privind retragerea unilaterala…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au convenit duminica, in cursul unei discutii telefonice, asupra "necesitatii de a clarifica" decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale la Istanbul, a informat presedintia de la Ankara, citata…