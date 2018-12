Atac armat la Strasbourg: Cine este agresorul Aproximativ 26.000 de persoane suspectate de a prezenta un risc de securitate in Franta se afla pe lista de supraveghere Fiche S, dintre care circa 10.000 se crede ca au fost radicalizate, uneori in moschei salafiste, online sau in strainatate. Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, dintre care sapte sunt in stare grava, in atacul de marti seara din centrul Strasbourgului, despre care autoritatile cred ca a avut o motivatie terorista. Prefectura din Strasbourg, a avertizat populatia sa ramana in locuinte. [citeste si] Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

