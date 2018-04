Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a surprins placut azi prietenii și fanii, dupa ce a dezvaluit unul dintre planurile din viața privata. Anunțul facut pe o rețea de socializare are legatura directa cu soțul ei, Marius Elisei. Imediat ce au aflat despre ce este vorba numeroși internauți au felicitat-o. Oana Roman a vizitat…

- Cuplul Channing Tatum – Jenna Dewan parea unul dintre cele mai sudate de la Hollywood. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la ”Step Up” și, dupa ce au dansat incredibil de bine in fața camerelor de filmat, s-au gandit sa danseze și in viața reala. Magia a disparut insa dupa 8 ani de casnicie.…

- Google ar putea datora miliarde de dolari, pentru ca a folosite codul de programare Java, detinut de Oracle, in cadrul sistemului de operare Android, potrivit Bloomberg. Utilizarea Java pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de autor ale Oracle,…

- Republica Moldova si Romania lanseaza un proiect turistic comun. E vorba despre un itinerar care va strabate locurile istorice prin care a trecut Stefan cel Mare. Anuntul a fost facut de ministrul roman al Turismului, in cadrul expozitiei 'Tourism.Leisure.

- Probleme mari pentru Romania. Rusia pregateste o ofensiva totala ipotriva scutului de la Deveselu. Oamenii lui Vladimir Putin au planuri mari. Anuntul ingrijorator a fost facut neoficial de Kremlin, in contextul escaladarii conflictului intre Rusia si NATO dupa otravirea lui Serghei Skripal.Citeste…

- Utilizarea Java de catre Google pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de copyright ale Oracle, potrivit unei decizii de marti a Curtii de Apel pentru Circuitul Federal din Washington. Cazul, care a fost inregistrat in 2010, a fost retrimis la un tribunal…

- Eugen Teodorovoci, ministrul Finantelor Publice, a confirmat miercuri, 28 martie, ca predecesorul sau, Ionut Misa, va prelua functia de presedinte al ANAF.Anuntul a fost facut dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Teodorovici a refuzat sa confirme si ca a demis 24 de sefi din ANAF. Stire…

- Dupa ce a parasit turneul de la Miami, Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Facebook ca va avea aproape o luna de pauza. Halep a fost invinsa de Agnieszka Radwanska in turul al treilea al Miami Open. Nici la la dublu nu a avut mai mult noroco. S-a oprit alaturi de Irina Negu in runda secunda. Luni,…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- Conducerea TPL Suceava intenționeaza sa scumpeasca prețul biletului de calatorie de la 2 la 2,5 lei, iar al abonamentului de la 66 la 75 de lei, pentru a putea majora salariile angajaților. Anunțul a fost facut de directorul firmei de transport public local, Darie Romaniuc. El a afirmat ca scumpirile…

- Cearsaf abia schimbat cu pete pe el, bacterii care iti opresc respiratia, lipsa laptelui praf sau a altor produse de igiena. Asa descrie fotograful Cristian Sutu experienta pe care a avut-o cu fiul sau, care a avut nevoie de o interventie chirurgicala intr-un spital din Capitala.

- Parlamentul va urgenta votarea în lectura finala a legii care prevede înasprirea pedepselor fața de cei care agreseaza medicii. Anunțul a fost facut de președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în cadrul briefing-ului de dupa ședința saptamânala a formațiunii.…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Acum ca o mare parte din business-ul de smartphone-uri din cadrul HTC a fost preluat de catre Google, compania taiwaneza pare sa isi limiteze planurile pentru lansarile din 2018. Anul trecut, compania a lansat nu doar unul, ci doua dispozitive „flagship”, sub forma lui U11 si U11+, insa anul acesta…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Este parerea profesorului Konstantin Korotkov, de la Universitatea Naționala de Cercetare din Rusia, care atrage atenția ca deși par niște mumii obișnuite, ele nu sunt umane pentru ca au și o forma distincta a corpului, iar viecare mana și picior e prevazut cu cate trei degete, scrie click.ro. Nimic…

- Zeci de mii de șoferi care au in garaj aceste mașini sunt vizați. Dupa ce Polonia a impus anumite reguli și restricții privind aceste automobile și s-a trezit cu o procedura de infringement, o adevarata bomba care va nemulțumi mii de șoferi, a explodat și in țara noastra.Anunțul a fost facut…

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- Medic al Spitalului Judetean de Urgenta, cercetat pentru luare de mita in Eveniment / Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, cu sprijinul ofițerilor Direcției Generale Anticorupție – S.J.A. Teleorman, au efectuat doua percheziții, la Spitalul Județean de Urgența Alexandria…

- Floarea-de-colț este sarbatorita astazi de Google printr-un doodle. Floarea-de-colț, supranumita si Floarea-reginei, (Leontopodium alpinum Cass.) are o denumire extrem de sonora in engleza și germana. Cuvantul „edelweiss” (in limba germana și engleza) pentru “floare-de-colț” a fost descoperit pentru…

- Google și organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) anunța lansarea în România a proiectului pilot Young Digital Leaders, care își propune sa educe tinerii ca cetațeni în mediul digital, care știu sa recunoasca fenomenele negative și extreme în mediul…

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu, scrie VentureBeat . In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii. Clinicile respective au fost descoperite de catre CNBC , care scrie ca…

- Daca mașinile care se conduc singure sunt intr-adevar viitorul, atunci viitorul a sosit! Statul american California va permite in curand companiilor de tehnologie și producatorilor de mașini sa testeze mașini autonome pe drumurile publice pentru prima data. Anunțul a fost facut luni de Departamentul…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Intr-o lucrare publicata in revista "Nature Biomedical Engineering", filiala companiei - Verily - a propus o metoda prin care pot fi prezise bolile cardiovasculare, cu ajutorul scanarii fundului de ochi. Cand aceasta portiune a ochiului este scanata cu ajutorul unui microscop si al unei camere, ea le…

- Prin compararea rezultatului unei scanari a fundului de ochi cu o vasta baza de date, AI-ul poate depista pacientii care prezinta risc sau au suferit deja accidente cardiace, tehnica bazandu-se pe ample cercetari in domeniu. Prin scanarea fundului de ochi, care este populat de numeroase vase sange,…

- S-a dat desteptarea pentru consilierii judeteni ai PNL?! in Politic / Intrebat in repetate randuri ce se intampla cu alesii judeteni ai PNL si de ce, cu mici exceptii, sunt atat de tacuti in sedintele de lucru ale forului de decizie de la nivel de judet, presedintele PNL Teleorman, senatorul Eugen…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- HTC a incheiat decent un an 2017 care nu se anunta prea reusit pentru compania din Taiwan. Dupa succesul partial al lui U11, o lovitura mai mare de imagine a fost colaborarea cu Google in ceea ce riveste realizarea terminalelor Pixel 2 si Pixel 2 XL, parteneriat care s-a lasat si cu achizitia a 50%…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Pavianul cu mantie a ajuns o veritabila vedeta in spatiul autohton, dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 1000 de lei pentru ca a comparat mica primata cu noul prim-ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila.

- ​California a dat autorizatie unui mare numar de companii pentru a testa masinile autonome pe drumurile publice, iar anul trecut Waymo, divizie a Google, a "bifat" peste 500.000 km, mult peste toti ceilalti. Datele includ si numarul de dati in care soferii au fost nevoiti sa intervina, iar aici tot…

- Grupul de Investigații Politice publica lista finanțarilor primite de Asociația Rise Project in perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017 . Potrivit acestei liste, care face parte din Raportul ANAF privind verificarile efectuate la Rise Project , principalii finanțatori ai Rise Project au fost Ministerul…

- Dupa ce Apple a prezentat, anul trecut, o tehnologie de compresie foto care reduce la jumatate spatiul de stocare ocupat de imagini, fata de standardul JPEG, Google si Mozilla, dezvoltatorii browserelor Chrome, respectiv Firefox, testeaza ca nou standard, o tehnologie rivala despre care sustin ca este…

- Spre deosebire de software, hardware-ul nu poate fi imbunatatit printr-o noua versiune sau o actualizare. Este nevoie de mai mult timp pentru dezvoltare, fiindca odata facut ceva, se mai pot face foarte putine ajustari, spune Ivy Ross, sefa echipei de design a Google, intrebata care este diferenta dintre…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- McDonald`s s-a clasat pe primul loc in topul Franchise 500, un top al profitabilitatii si popularitatii francizelor pe plan mondial, realizat de publicatia Entrepreneur. Lantul de restaurante Mc Donald`s a fost fondat in anul 1955. Ray Kroc, un om de vanzari care se ocupa cu distributia…

- Peste o suta de sefi de intreprinderi americane au semnat o petitie in care ii cer Congresului SUA sa voteze o lege care sa-i protejeze pe asa-numitii ''dreamers'' (visatori), tineri fara documente sositi in SUA cand erau copii, relateaza joi AFP. Petitia, data publicitatii…

- Tanarul patinator american Nathan Chen (18 ani) a facut o puternica impresie inaintea Jocurilor Olimpice de iarna 2018, surclasandu-si concurenta la Campionatele Statelor Unite, sambata, la San Jose (California). Chen a castigat primul sau titlu national la seniori cu un total de 315,23 puncte,…

- Un sofer a accidentat mortal un barbat care statea culcat pe sosea in Eveniment / Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut sambata, 6 ianuarie, pe Drumul European 70, pe raza localitatii Maldaeni. Un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism din direcția comunei Maldaeni…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Intel se afla in fata unui scandal care-i poate afecta imaginea, mai ales ca stia din iunie de cele doua vulnerabilitati ale procesoarelor si nu a facut publica informatia, dar nici nu a gasit o rezolvare. Actiunile companiei au scazut, analistii spun ca Intel nu-si va pierde dintre clienti, insa acestia…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…