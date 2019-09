Atac armat la Rotterdam. Maşină înmatriculată în Belgia, implicată O masina inmatriculata in Belgia ar fi fost implicata in incident, potrivit postului olandez de televiziune NOS. Potrivit unor martori, o arma automata ar fi fost utilizata pentru a deschide focul duminica seara, in jurul orelor 21.30. Incidentul a avut loc in apropierea unei cafenele, pe o strada foarte frecventata. Zona adiacenta a fost inconjurata de fortele de ordine in cursul serii la Rotterdam. Politia a lansat un apel persoanelor care detin informatii sa depuna marturie. In orasul olandez Rotterdam au avut loc 72 de atacuri armate in primul semestru al acestui an, tot atatea cat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

