Cancelarul german Angela Merkel a denuntat sambata ''ura antisemita orbitoare" dupa un atac armat comis sambata intr-o sinagoga din Pittsburgh, statul Pennsylvania, soldat cu 11 morti, relateaza AFP.



"Noi toti trebuie sa ne ridicam cu hotarare impotriva antisemitismului. Pretutindeni'', a afirmat cancelarul, potrivit unei declaratii postate pe Twitter de purtatorul de cuvant al guvernului german.

Chancellor #Merkel: "I grieve for the dead of #Pittsburgh, who were apparently victims of blind anti-Semitic hatred. My sympathy goes to the families;…