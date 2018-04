Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 28 de persoane au murit in Indonezia dupa ce au baut bauturi alcoolice contrafacute. "Victimele au decedat dupa o zi sau doua de cand au baut lichior contrafacut", a declarat seful politiei din Jakarta, Indra Jafar.Politia a arestat o persoana suspectata ca a vandut bauturi alcoolice…

- Inundatiile provocate de trecerea unui ciclon tropical care a adus ploi torentiale in Republica Insulelor Fiji a cauzat moartea a cel putin patru persoane dintre cele cinci care au fost luate de torenti, a anuntat luni un reprezentant al centrului pentru gestionarea dezastrelor, citat de Reuters…

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 36 au fost ranite in estul Turciei intr-un accident rutier in care a fost implicat un microbuz care transporta migranti ilegali: pakistanezi, afgani si iranieni, a relatat agentia de presa Anadolu, citata de AFP. Accidentul a avut loc joi seara…

- Procurori turci au emis joi mandate de arestare pentru 70 de soldati in legatura cu organizarea tentativei de lovitura de stat in iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters.Toti cei 70 sunt soldati activi. Ofiteri de politie au efectuat in acest caz raiduri la adrese…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Turcia va alunga militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului) din zona frontierei cu Siria daca nu ajunge la un acord cu SUA cu privire la un plan de a indeparta gruparea kurda din regiunea siriana Manbij, a anuntat joi ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters, scrie…

- Un elev care a impuscat si ranit alti doi elevi la liceu din Maryland marti dimineata a murit in urma unui schimb de focuri cu ofiterul de securitate al campusului, a anuntat seriful regiunii, scrie Reuters. Elevul, care nu a fost identificat deocamdata, a impuscat un elev si o eleva la liceul Great…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un membru al gruparii talibane s-a sinucis cu o bomba la un sediu al politiei, aflat la o periferie a orasului pakistanez Lahore, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Cel putin 18 persoane au murit miercuri dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter a afectat zona muntoasa Southern Highlands, aflata in Papua Noua Guinee, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Schimb de focuri intr-o localitate din Statele Unite. Un suspect care a tras asupra a 2 politisti a fost ucis, iar agentii au fost raniti. Incidentul a avut loc intr-o statiune montana din statul Idaho.

- Alte sase persoane – patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani – au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova, transmite News.ro . Conform datelor transmise…

- Atac armat la Central Michigan University din statul american Michigan. Cel puțin doua persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a deschis focul in interiorul universitații. Totodata, atacatorul este in continuare liber, fiind cautat acum de autoritați. Potrivit presei americane, studenții au fost…

- "Incendiul s-a declansat la ora locala 06:10 si 24 de persoane au murit", a indicat Parchetul si mai multe ministere intr-un comunicat comun, precizand ca imobilul care adapostea acest centru era construit din lemn.Potrivit primelor informatii, la originea incendiului ar putea fi o problema…

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui incendiu care a avut loc la o clinica de reabilitare din Baku, capitala Azerbaidjanului, scrie The Independent, citand agentia de presa azera APA, transmite News.ro . Alte patru persoane au fost salvate si transportate la spital. Imaginile de la televiziunile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati in vecinatatea unei biserici din orasul rus Kizliar, provincia Daghestan, au anuntat, ieri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui atac cu masina-capcana comis duminica in orasul Qamishli din nord-estul Siriei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Incidentul armat a avut loc la un festival ce a avut loc in orasul Kizlear. Potrivit primelor informatii, 5 persoane au murit, iar atacatorul a fost ucis de fortele de ordine. "Oamenii ieseau dintr-o biserica in momentul in care individul a deschis focul. 5 oameni au murit. Atacatorul a fost…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Un atac armat a avut loc, miercuri, in Florida, soldat, conform agenției Reuters, cu 17 morți, elevi și profesori ai unui liceu. Atacatorul, care se numește Nikolas Cruz, are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din respectivul liceu din motive de conflicte repetate cu disciplina școlara. Sunt,…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane…

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, în urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat în partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters. În urma cu doua…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, in urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat in partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, se arata intr-un comunicat al guvernului turc, citat de Reuters.Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor,…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP. Plecat din Ankara, autocarul transporta…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.