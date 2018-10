Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima.

Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de crime motivate de ura, iar suspectul ar putea primi pedeapsa cu moartea.

Presedintele american, Donald Trump, a numit atacul ca fiind „o crima in masa". Sase persoane, printre care si patru politisti, au fost raniti in atacul de sambata. De asemenea, suspectul a fost ranit.

Sute de persoane…