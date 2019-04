Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a deschis focul, sambata, intr-o sinagoga din apropiere de San Diego, California. O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, printre care și un rabin care a fost impușcat intr-unul dintre brațe. Președintele american, Donald Trump, a denunțat imediat o „crima motivata de ura”.…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…