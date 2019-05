Atac armat la o școală din Japonia: Zeci de victime, la Kawasaki Cel putin 19 persoane, printre care 13 eleve care se ducea la scoala, au fost ranite marti dimineata intr-un atac cu cutitul in orasul Kawasaki, la sud de Tokio, potrivit anuntului facut de pompierii japonezi, transmite AFP. Surse ale politiei au declarat ca trei dintre victime, un copil si doi adulti, se aflau in stop cardiorespirator. Copilul a decedat in urma ranilor suferite. Atacul a avut loc la o ora de varf, in apropierea garii Noborito din Kawasaki, conform presei locale. Elevele de scoala primara, cu varsta cuprinsa intre sase si sapte ani, au fost atacate in timp ce asteptau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

